美油庫存意外大減　紐約期油收漲逾2%

美國原油庫存意外大減，刺激國際油價周三(15日)做好，紐約8月期油收報每桶41.2美元，升0.91美元或2.26%；布蘭特9月期油收報每桶43.79美元，升0.89美元或2.07%。

美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存減少749.3萬桶，至約5.31億桶，分析師預期為減少210萬桶。EIA稱，庫存下滑主要由於進口銳降，上周美國原油凈進口量減少每日200萬桶。

另外，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)本周開會討論油市，沙特油長表示，OPEC+將在8月份減產合共每日810萬桶，預期8月至9日減產上限為834.3萬桶，並稱現時油價水平對石油產業沒有好處。

OPEC+原定於在7月之後至12月，將每日減產規模由5月至6月的970萬桶，降低至770萬桶。

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