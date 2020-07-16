美股收市：道指升227點　連漲4日

新冠肺炎疫情有正面進展，刺激美國股市周三(15日)做好。道指收報26,870點，升227點或0.85%，連升4日；標指收報3,226點，升29點或0.91%；納指收報10,550點，升61點或0.59%。

藥廠Moderna的疫苗測試可產生抗體，股價全日升6.9%，收報80.22美元。

高盛第2季純利按年意外增長2%至22.5億美元，或每股6.26美元，遠高於市場預期的3.95美元，期內收入更升41%，達到歷來第2高的133億美元，股價升1.35%，收報216.9美元。

蘋果公司(Apple Inc.)就涉嫌避稅一案上訴得直，歐盟普通法院周三駁回歐盟委員會要求Apple向愛爾蘭補繳130億歐元(約1,154億港元)稅款連利息的指令。Apple股價收報390.9美元，升0.69%。

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