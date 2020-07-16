大戶調查：科技股是被「高估」 但仍樂意配置

最新出爐的美銀證券基金經理調查顯示，市場對經濟前景變得樂觀，大戶投資者仍偏好被認為是高估的風險資產，如醫療健康、科技股等。

●關於經濟

調查顯示，基金經理對經濟前景看法改善，預期全球經濟會增長強勁的比例按月上升11個百分點至72%。然而他們對經濟復甦強度和持續時間的信心繼續下降，目前只有14%的受訪基金經理認為經濟復甦將是「V」形，低於上月的18%的比例；44%的人預期是「U」形經濟復甦，而30%的人認為是經濟復甦是「W」形態。

●關於現金

投資者再度變得謹慎，接受基金經理自報現金水平，按月小幅上升至4.9%。

美銀證券首席信息官Michael Hartnet對此表示，雖然該水平較4月至5月創下的紀錄有所下降，但仍處於高位，略高於10年來4.7%的平均水平。這表明「投資者對病毒、宏觀和選舉仍持謹慎態度」。

●關於股市

有71%的受訪基金經理表示，現在的股市被高估了，儘管創紀錄比例的基金經理認為市場估值過高，但是資產配置上，這些人還是偏好所謂的「高估值」資產，比如醫療健康、科技股、美國資產，。

不過基金經理在資產配置上起了兩點變化，分別是他們的商品配置目前處於7月11日以來的最高水平，其次是歐洲股市敞口大幅上升，42%的投資者希望增加對歐元區的風險敞口。

●投資者該如何應對？

美銀證券表示，最好策略是做淡科技股，儘管現在是作用往往會導致痛苦的追加保證金。做好方面，該行建議關注能源和銀行股。

美銀今次基金經理調查於7月2日至7月9日進行，受訪基金經理共有201位，管理的資產規模達到6,070億美元。

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