高銀金融復牌　涉擬尋求約87億元新融資及售啟德地

其中，賜譽在去年4月9日，向若干獨立票據持有人發行本金額為68億港元的浮息優先抵押票據。於今年7月13日，賜譽接獲Borrelli Walsh Limited發出的函件，通知賜譽抵押信託人聲稱委任Cosimo Borrelli及Ma Siu Ming Simon (聲稱接管人)為票據所提供的抵押資產的共同及各別之接管人及管理人，聲稱接管的重大資產計有(其中包括)：賜譽全部已發行股本、高銀金融國際中心，以及賜譽分別對公司、成美、Goal Eagle及間接全資附屬松日金基行政發展有限公司(松日)應付或結欠的全部財務負債。聲稱接管人同日聲稱委任聲稱接管人及Chi Lai Man Jocelyn擔任賜譽之董事，以接替全部現任董事。

另外，成美及Goal Eagle於7月13日接獲德意志銀行香港分行作為代理人的函件，要求立即支付貸款本金及所產生的利息合共約15.41億港元及2.5億美元。

公司表示，注意到在7月13日有涉及公司及其附屬的表格獲提交予公司註冊處，指該些受質疑表格提交予公司註冊處前，未有分別經公司或其附屬授權。受質疑表格的登記有待確定。

對於公司採取的行動，公司指，與賜譽、成美及Goal Eagle一直積極就票據及貸款的償還方案與抵押信託人及代理人進行磋商。就此，公司正在安排為票據及貸款進行重新融資，方法(其中包括)如下：

1、尋求87億港元左右的新融資；及

2、出售其於九龍啟德第4B區4號地盤名為新九龍內地段第6591號之一幅地塊。

公司指，集團努力不懈尋求全面解決賜譽債務和成美及Goal Eagle債務。集團持有高銀金融國際中心作投資及出租用途。於去年12月31日，公司未經審核綜合財務報表上，該寫字樓物業之帳面值約183億港元。根據3名獨立專業估值師的初步估值反映，相信寫字樓物業之當前市值介乎150億至165億港元，可視為已反映新型肺炎疫情導致不利情況，預期令租值短期下降。

儘管如此，與票據及貸款所結欠的總未償還本金額加相關累計利息相比，該寫字樓物業的當前市值存有可觀的餘額，就在短期內為票據及貸款取得再融資一事，公司董事會一直以來及直至現在仍然有此信心。公司董事會一直積極與抵押信託人及代理溝通上述再融資方案。

此外，公司及其附屬將對賜譽的聲稱董事會替換、聲稱接管及受質疑表格展開積極抗辯。就此，公司、松日及合法委任之董事已於7月14日在香港高等法院展開法律程序，尋求頒令以(其中包括)：

1、宣布對賜譽的聲稱董事會替換、聲稱接管及受質疑表格為無效；

2、限制聲稱接管人以接管人身份行事；

3、限制聲稱新董事以賜譽之董事身份行事；及

4、從公司登記冊剔除受質疑表格。

公司亦就應採取的任何其他必要行動尋求法律意見，以捍衛公司及其股東的利益，並且維護集團的資產價值，從而保障其對公司股東的價值。公司將根據證券及期貨條例及上市規則於適當時機及情況下另行發表公告，提供上述事宜的最新資訊。

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