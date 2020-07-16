【外匯點評】陳正犖：澳元短期或區間上落

昨日聯儲局官員發表鴿派言論，表示要在息率前景指引加強會較長期維持寬鬆政策，亦有官員認為經濟下滑的情況更持久。美元下挫，美匯指數跌穿96.385重要支持。我們預期，美匯指數或跌至94.65至94.75的3月份低位。

隨着美元弱勢，可留意澳元的吸納機會。多國的財政和貨幣政策保持寬鬆，加上經濟數據轉趨正面，優於市場預期的情況增加，均有利於風險資產反彈，短期利好澳元前景。惟要留意，澳洲最大兩個州份被封鎖，或會對澳洲經濟和澳元帶來衝擊。

澳元兌美元在不同的風險背景底下，或可繼續提供看淡看好兩方的區間交易，澳元兌美元或維持在0.6770至0.7040範圍上落。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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