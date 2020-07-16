僑雄國際擬組合營 拓5G數據儲能及鋰電池等業務
2020年07月16日 07:12
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僑雄國際(00381)公布，旗下福建綠森農業科技與吳叢笑就可能於中國成立合營公司，經營5G數據儲能、新能源產品(鋰電池)等業務事項訂立諒解備忘錄。
合營公司的註冊資本，公司將以現金形式出資，將佔合營公司註冊資本的60%，吳叢笑將以投入資產的形式出資，將佔合營公司註冊資本的40%。
合營公司的經營範圍將會包括：5G數據儲能、發電AGC調頻電站、風光儲一體化儲能、刀片動力電池的研發、生產和銷售；智能電網電能儲存系統的研發、製造及銷售；新能源產品(鋰電池)的開發、設計、製造及銷售；從事鋰電池專業技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；自營各類商品和技術的進出口業務(經營範圍以中國工商登記機關核准登記的經營範圍為準)。
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