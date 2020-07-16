【專家點評】彭偉新：神州控股盈喜利好股價

由於中美關係進一步轉差，而且美國特朗普總統更簽署了行政命令終止了給予香港的特殊待遇，成為港股短期走勢無法跟隨外圍反彈的主要原因。尤其是在相關的法案中，相信會對港股的投資者帶來較明顯的壓力，令到恒指進一步回落，雖然港股仍然未見有大型資金流走的情況出現，但由於恒指由3月時的疫症低位21,139點反彈了超過5,000點，令到不少投資者已經錄得較豐厚的利潤，相信會有部分投資者先行獲利離場，對港股帶來短期的回調壓力。短期恒指仍然會受制於250天線水平，但在指數回調期間，20天線暫時也會扮演較重要的支持作用，只要恒指能企穩在20天線的水平，暫時未會出現另一波的下跌走勢，預期港股現時仍然屬於是上一反彈浪的整固走勢。

集團現時已服務內地超過120個省市，進行智慧城市的建設、營運，以及開發集成解決方案，由於產品擁有良好的口碑，預期將會有更多的內地城市會成為其客戶。股價經過周一大幅高開後，並由高位7.48元回落，日前股價曾一度跌至6.08元水平後便開始回穩及作出反彈，昨日股價繼續反彈，而且資金流開始回穩下，反映股價在現水平已具吸引力，股價已呈現見底反彈的局面。只要股價不跌穿6元，相信股價可以重返7.50元水平，投資者可以在6.5元買入，暫時股價可以上望周一高位，上方阻力位為7.5元，至於股價向下跌穿6元收市，則要先行行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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