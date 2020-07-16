康方生物治療晚期肝細胞癌藥物完成首例患者給藥

該項研究由中國人民解放軍總醫院白莉及焦順昌牽頭，主要目的是為評估AK104聯合侖伐替尼一線治療晚期肝細胞癌患者中的有效性。

AK104是公司自主研發的新型的、潛在下一代首創PD-1/CTLA-4雙特異性腫瘤免疫治療藥物，目前公司已在中國及全球開展AK104針對胃癌、宮頸癌、非小細胞肺癌、肝細胞癌、MSI-H實體瘤、鼻咽癌、食管鱗癌、黑色素瘤等的多項II期註冊性臨床或探索性臨床研究，試驗結果預期將在多個國際醫學會議等場合發布。

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