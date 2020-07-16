【外匯點評】溫灼培：歐元走向還看歐盟大會結果

過去兩天，歐元突破1.14美元後瞬間重返今年3月份高位，出現這情況並非無因。首先，消息指美國有生物科技公司研發出新疫苗，並正進入最後階段的人體測試。有關消息大大改善了市場的投資氣氛，並同時降低了市場對美元的避險需求。歐元是美元以外最大貨幣，美元弱即歐元強。

其次，德國總理默克爾周二晚指，對於通過7,500億歐元援助方案，時間上愈來愈具迫切性。而她將會在本周17及18日的歐盟大會上盡力推動方案通過。在同一場合，西班牙首相亦表示出同一意向。雖然默克爾不敢確定上述方案能否於本周通過，但揚言如不通過，她指將很快會有第二個大會。

這給予筆者強烈感覺，該救經濟方案如不能於本周通過，也會於下次大會通過。救經濟方案通過可有助加快歐洲經濟復甦，利歐元走強。另外，歐盟作為全球第二大經濟體，其經濟改善對拉動全球經濟也有幫助。如歐盟7,500億歐元救經濟方案本周能獲通過，提防歐元短時間內或會攀上1.16美元。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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