【專家點評】鄧澤堂：港股或於25800點受阻
2020年07月16日 07:45
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美股踏入季績期，多家銀行股放榜，惟業績表現參差。不過，美國生化科技公司Moderna(MRNA)公布，在初期人體測試中，所有獲注射新型肺炎疫苗的病人都有產生抗體，反映疫苗效果良好，相關消息或有機會令市場放緩對疫情的擔憂，或可能帶動股市進一步上揚。惟美國總統特朗普簽署國會早前通過的《香港自治法案》，政治因素短期仍影響港股表現限制升幅，留意恒指或會於25,800點水平遇阻。
個股方面，周大福(01929)公布截至今年6月底止業績，受到新型肺炎疫情及不穩的宏觀經濟環境影響，集團零售值按年跌20.2%，其中內地及港澳零售值分別按年升0.1%及跌69%，同店銷售分別下跌11.2%及75.5%。不過，隨着業務恢復，內地的同店銷售已較上一季度有顯著改善，市場看法轉正面，留意後市仍有上試可能，先看8.6元。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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