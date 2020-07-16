【專家點評】鄧澤堂：港股或於25800點受阻

美股踏入季績期，多家銀行股放榜，惟業績表現參差。不過，美國生化科技公司Moderna(MRNA)公布，在初期人體測試中，所有獲注射新型肺炎疫苗的病人都有產生抗體，反映疫苗效果良好，相關消息或有機會令市場放緩對疫情的擔憂，或可能帶動股市進一步上揚。惟美國總統特朗普簽署國會早前通過的《香港自治法案》，政治因素短期仍影響港股表現限制升幅，留意恒指或會於25,800點水平遇阻。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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