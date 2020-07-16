【股民熱話】港股散水前有何徵兆？

美國頻頻對中國和香港出招，但港股就繼續企穩喺兩萬五千點水平，只是隨A股作獲利回吐，未見走勢大逆轉。唔少股民都關心，港股是否升唔起，大跌日是否在倒數？到底呢鋪股市回落前，會有咩徵狀？筆者認為，可以注意以下三個風險情景。

第一，強勢股明顯轉弱。若然見到ATMX(阿里巴巴、騰訊控股、美團點評和小米集團)走勢明顯轉弱，預示大市上升動力消失，久等「空軍」必發力狙擊，則宜先行沽貨離場以避其鋒；

第二，地緣政治風險急升溫。所指的是中美在南海的爭議和角力，會否由口水戰演變成槍淋彈雨。若然真的動手動腳，內地資金都難托港股，都係走得快好世界；

第三，美股納指大崩盤。其實無論係中國抑或香港股市，都係靠一批大晒士的新經濟股來支持市況。若然美股納指大崩盤，意味全球新經濟投資風尚都會逆轉，整體市況都會失去動力而掉頭向下，但舊經濟股在第三波疫情爆發下只有繼續「頹廢」而難以接力獨當一面，所以若現此情此景，還是清貨走為上着。

反正，若然大家見到上述三種現象其中一項出現，就要及時檢討投資組合，減磅增持現金，甚至考慮沽貨離場，以策萬全。

東網財經專欄作者 帥哥

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