【市前重點睇】道指升227點 金價向好
2020年07月16日 08:02
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●美匯指數企96.08，離岸人民幣(CNH)高見6.9811，港匯報7.7522，美元兌日圓處106.93，歐元見1.1418，英鎊企1.2593。金價升上1,812美元。布油漲至43.79美元，紐油高見41.09美元。道指期貨上升。
●道指收報26,870點，升227點或0.85%，連升4日；標指收報3,226點，升29點或0.91%；納指收報10,550點，升61點或0.59%。 https://bit.ly/2CAtLEK
●美國聯儲局發表名為《褐皮書》的地區經濟報告指，至7月初，美國幾乎所有地區的經濟活動都在增長，但仍然明顯低於疫情爆發之前的水平，反映前景仍然高度不確定。 https://bit.ly/3h6myee
●大戶調查：科技股是被「高估」，但仍樂意配置。
●美國航空警告：近3成員工恐面臨被裁減。
●高盛上季盈利遠高過預期，收入達歷來第二高。
●美國6月工業生產按月跳升5.4%，為1959年以來最勁，升幅並高於市場預期的4.3%。
●美國10年期國債孳息率升0.66點子，報0.6299厘。
●港股ADR指數收報25,510點，升28點。
●即月恒生指數夜期收報25,559點，升65點，高水77點，成交22,562張。
●紐約8月期油收報每桶41.2美元，升0.91美元或2.26%；布蘭特9月期油收報每桶43.79美元，升0.89美元或2.07%。
-產油聯盟OPEC+8月起增產每日200萬桶。
●紐約8月期金收報每安士1,813.8美元，升40美仙或0.02%。美匯指數報96.07，跌0.19%。
●英國富時100指數收報6,292點，升112點或1.83%；法國CAC指數收報5,108點，101點或2.03%；德國DAX指數收報12,930點，升233點或1.84%。 https://bit.ly/3j6Mybs
●加拿大央行維持利率不變，承諾維持低息直至通脹達標。
●高銀金融復牌，涉擬尋求約87億元新融資及出售啟德地皮。 https://bit.ly/2DEj6ZY
●內地擬取消險資開展直接股權投資的行業限制。
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