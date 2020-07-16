【市前重點睇】道指升227點 金價向好

●美匯指數企96.08，離岸人民幣(CNH)高見6.9811，港匯報7.7522，美元兌日圓處106.93，歐元見1.1418，英鎊企1.2593。金價升上1,812美元。布油漲至43.79美元，紐油高見41.09美元。道指期貨上升。

●大戶調查：科技股是被「高估」，但仍樂意配置。

●美國航空警告：近3成員工恐面臨被裁減。

●高盛上季盈利遠高過預期，收入達歷來第二高。

●美國6月工業生產按月跳升5.4%，為1959年以來最勁，升幅並高於市場預期的4.3%。

●美國10年期國債孳息率升0.66點子，報0.6299厘。

●港股ADR指數收報25,510點，升28點。

●即月恒生指數夜期收報25,559點，升65點，高水77點，成交22,562張。

●紐約8月期油收報每桶41.2美元，升0.91美元或2.26%；布蘭特9月期油收報每桶43.79美元，升0.89美元或2.07%。

-產油聯盟OPEC+8月起增產每日200萬桶。

●紐約8月期金收報每安士1,813.8美元，升40美仙或0.02%。美匯指數報96.07，跌0.19%。

●加拿大央行維持利率不變，承諾維持低息直至通脹達標。

●內地擬取消險資開展直接股權投資的行業限制。

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