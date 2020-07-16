【專家點評】古勝：中國移動候低買 喺咩位入市？
2020年07月16日 08:15
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(中新社圖片)
尋日(15日)上午收到美國公布簽署香港自治法案的消息，但對港股似乎冇咩影響！雖然一度因為市場憂慮中美關係進一步變差，A股受壓之下連累港股一度跌至25,299點，惟過去兩日恒指一旦跌穿25,300點就見支持，似乎預示是次調整已見底，短線若重上10天線25,800點水平，後市有望再展升浪。
不過，投資者仍然要注意地緣政治風險，小心控制注碼。想揀防守性高的股份，可以考慮中國移動(00941)。該股受惠5G時代來區，就算將來更新換代的營收不似預期，但集團佔據中國電訊業半壁江山，都有一定基本盤，若無特別政策打壓，收入應該穩陣，現價往績息率約6厘，屬於進可攻、退可守的股份。
再睇走勢，由月線及周線圖來看，中移動仍受制去年初以來的降軌，不過以日線圖來看，短線卻有操作空間，自5月以來股價營造圓底向上，睇好者不妨畀啲耐性，候低於52元邊上車，中線較大阻力為63元，向下跌穿50元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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