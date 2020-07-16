【專家點評】古勝：中國移動候低買　喺咩位入市？

尋日(15日)上午收到美國公布簽署香港自治法案的消息，但對港股似乎冇咩影響！雖然一度因為市場憂慮中美關係進一步變差，A股受壓之下連累港股一度跌至25,299點，惟過去兩日恒指一旦跌穿25,300點就見支持，似乎預示是次調整已見底，短線若重上10天線25,800點水平，後市有望再展升浪。

再睇走勢，由月線及周線圖來看，中移動仍受制去年初以來的降軌，不過以日線圖來看，短線卻有操作空間，自5月以來股價營造圓底向上，睇好者不妨畀啲耐性，候低於52元邊上車，中線較大阻力為63元，向下跌穿50元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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