【專家點評】林嘉麒：內銀盈利受壓　派息或受影響

踏入美股業績期，情況似乎未見太擔心。打頭陣的飲品股PEPSI業績好過市場預期，周二公布業績的美國三大銀行中，有兩家第二季盈利大幅增長，儘管日內有部分公司盈利未如理想，惟收入方面尚算勝預期，實屬不幸中之大幸。初步企業業績顯示美國經濟較預期中平穩，再配合Moderna疫苗初步於人體測試理想消息，帶動美股再次上揚。相反，A股卻黯然失色，在銀保監再次通報影子銀行及交叉金融業務有問題下，A股投資氣氛明顯冷卻，加上特朗普正式簽署《香港自治法》終止香港特殊待遇，中港兩地股市斯人獨憔悴。港股早前失守10天線後，相信要到25,000才有較強支持。

港股走弱與A股降溫有關。A股在短期的一輪急升下，股民投資情緒過分高漲，銀保監為了防範市場風險，作出排查是理所當然。事實上，內地經濟復甦理想，整體疫情管理較外國有優勢，睇基本因素的配合走強，應該毋須過分擔心。

不過，在貨幣政策方面情況未如預期寬鬆。昨日(15日)央行如期開展1年期MLF(中期借貸便利)操作，本次操作規模4,000億元。央行稱，此次MLF操作是對本月兩次MLF到期和一次TMLF(定向中期借貸便利)到期的續做，其中TMLF續做可繼續滾動，總期限為3年。失望的是，中標利率為2.95%不變，連續三個月未變，明示月內的LPR利率不會下調。事實上，近期央行逆回購利率保持穩定，市場利率中樞升至政策利率附近，MLF利率不變是意料之內。近期以DR007(銀存間7天期質押式逆回購利率)為代表的市場利率中樞正持續上行，逐步走向政策利率(央行7天期逆回購利率)。月初季節性因素令利率寬鬆，惟近日已回到2.2%水平附近，相信在央行認為滿意的情況下，暫時毋須下調利率，亦容許央行可準備更多工具留待日後使用。

再者，自國務院總理李克強6月17日在國務院常務會議上提出要內地金融機構全年向各類企業合理讓利1.5萬億元人民幣後，已由從前的「緊信貸寬貨幣」變成「寬信貸緊貨幣」。意即，未來「放水」責任就由銀行方面放貸去做。事實上，內地銀行尤其是大型的信貸結構一向有大借大，傾向大型國企或央企，中小企只能自求多福，由中小型銀行信貸，結果是錢借不多，利潤也不低。在疫情及經濟不明朗的情景下，銀行收緊信貸，中小企業流動資金同時緊張，加深了經營的困難程度。現在，總理早一個月開口要內銀讓利，昨日MLF利率不變幻滅未來利率不下調。相信銀行自己識做，估計未來息差或進一步收窄，結果是盈利增長不再，派息或也會受影響。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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