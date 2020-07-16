【專家點評】金曹：期權大戶拉鋸磨時間

恒指跌穿250日線後連續下跌，恒指7月9日見26,374點後出現五連陰。比較多朋友關心後市會唔會出現較深調整？支持位在甚麼價位？

由於中國是最快控制到疫情的國家，財新中國PMI已經連升兩個月，6月半年結後見到資金重整組合，有熱錢流入中港股市。雖然中美關係因南海主權及港區國安法搞得比較緊張，但估計中美雙方仍是鬥而不破。7月恒指唔似會大跌，但新經濟股嚴重技術超買，以科技股為主的納指高位調整，香港的新經濟股調整一下好正常。

7月期指大多於24,300點轉倉而來，估計好友會盡力守住25,300點，保持大約1,000點優勢等待結算。最近恒指低位見25,254點，小時圖見一浪低於一浪，最近都見到納指高位調整，恒指短期考驗20天線25,151點支持位，亦接近期指20日高低位23,555至26,791點黃金比率50%的25,173點。

活躍期權CALL PUT維持在下方25,000點，上方26,000至26,400點。25,000點是之前的舊倉最大成交，現時可能有淡友希望盡量打穿25,000平舊的淡倉。盤路似以25,500點為中軸磨時間，上升動力較大，但要消化沽盤，等待利好消息再向上或跟隨美股上落。

中央希望見到健康牛，估計無形之手托住20日線，最理想是在25,100至25,700點整固多幾日，然後再視乎外圍觀察反彈目標。

高盛環球外匯、利率及新興市場策略聯席主管Zach Pandl表示，人民幣兌每美元匯率未來12個月將大幅上升至6.7，主要受益於中國經濟健康發展。人民幣強勢雖然不利於出口，但對內房、內險、及外債較多的企業有利，通常中港股市會隨人民幣強勢向上。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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