【專家點評】陳蓓敏：騰訊將喺呢個區間上落...

花旗集團公布第3季盈利下跌約73%，撥備56億美元，收入升5%，達197.7億美元。納指步步向上，周一終見回吐逾220點，但仍徘徊於10,400水平。道指周二一口氣怒升550多點，回補6月初下跌裂口於26,600水平。若美國股市繼續做好，新疫苗面世，有利特朗普連任勝算。

國務院總理李克強主持經濟會議，提及近期經濟呈現恢復性增長，出現回穩勢頭，但仍要以「六穩」、「六保」為主導性方向。因外圍不明朗因素，中央會釋放優惠助企業減少支出，降低成本負擔，增加市場流動性。上證跌1.5%，收3,361點。

香港冠狀病毒新增個案日增，港府立即推出相應措施。食肆晚六朝五禁堂食，為期暫定7天，若個案周內有機會見頂回落，市場仍可承受短痛。美國總統簽署行政命令取消香港特殊待遇，在此疫情封關下，影響性不大，市場已反映此因素。恒指重返月初區間25,300水平。在港新經濟板塊反覆，早前累升幅不少，回吐屬正常調整，維持強者愈強情況。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。客戶持有騰訊)

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626