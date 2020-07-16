英國倫敦南部新盤開放式戶37萬英鎊起

【特約報道】英國早前宣佈修改居留政策，為持有BNO的300萬港人提供「5＋1」計劃，讓持有人享5年有限居留許可，期間可工作或讀書，再以一年時間申請入籍做公民，吸引不少港人考慮移居英國。再加上英鎊跌穿10算及英國央行基準利率維持0.1厘兩大利好因素，港人對英國樓需求轉趨熾熱，不論自住人市或投資者紛紛追捧當地樓市。Ray White今期推介位於倫敦南部Croydon心臟地帶的Queen’s Square，步行6分鐘可達火車站，項目入場單位為開放式戶，售價僅37萬英鎊起，展銷會期內更可享獨家優惠。

倫敦由西向東的發展理想，令核心地段樓價不斷飆升。以倫敦市中心為例，平均樓價中位數高達89萬鎊，入場門檻高，令有意入手倫敦物業的自住買家及投資者紛紛向南部尋求性價比高的物業。

倫敦南部以Croydon最具潛力，該區平均樓價比倫敦市中心低一截，入場門檻低。該區坐擁先天地理及交通網絡完善等優勢，乘火車到倫敦中部平均只需18分鐘，而且區內更擁有完善教育資源，鄰近多所頂尖大中小學。資料顯示，區內樓宇升值潛力高，過去10年樓價升幅達84%，加上屬政府重點發展地區，將投放50億英鎊打造為倫敦南部新商業中心，以上種種原因令各方買家看好該區。

Queen’s Square整個項目由6座住宅大廈組成，第一期提供開放式、一房、兩房及三房單位，最平的開放式戶售價僅由37萬英鎊起，一房則由41.25萬英鎊起。至於面積較大的兩房，最售價為52.06萬英鎊。樓盤與East Croydon火車站僅相差6分鐘步程，火車車程約18分鐘即達倫敦市中心LondonBridge及LondonVictoria車站，交通極為方便。

項目同時鄰近主要車站及購物和文化區，如圖書館及購物街High Street，以及計劃落成的倫敦第三座Westfield大型購物中心（原址為現有大型購物中心WhitgiftCentre），可滿足一眾買家的日常生活。Croydon一帶更擁有豐富教育資源，囊括頂尖大中小學，包括16所重點小學，22所公立中學中有8所重點中學。除此之外，這裡還有14所私立小學和9所私立中學。在擁有完善教育資源下，該區料將適合舉家移民的自住買家，同時又可滿足投資者追求的租金回報。

Croydon區內勞動人口將持續增長，有利樓市前景。根據市場數據顯示，Croydon樓價中位數由去年至今上升了8.82%，過去10年更錄得84%升幅，加上政府斥資50億英鎊，實行大規模重建計劃，將有28萬平方米的新建商業空間，未來將會吸引更多企業進駐此區，勢成倫敦南部商業中心。現時已進駐Croydon的世界500強企業，包括The BodyShop、American Express、RBS、AON、AIG及Zurich等，該批公司已在倫敦南部設立行政中心。除此之外，英國內政部移民局、英國交通部鐵路管理局、英國稅務海關管理局等機構，在倫敦南部城市克羅伊登也擁有長期、龐大的辦公樓宇。

另根據英國政府的規劃，目前位於倫敦市中心的衛生部、司法監察部等更多職能部門的大部分公職人員的辦公地，將搬遷至Croydon一帶，預計未來樓價將因應遷移人口所帶來的住屋需求而不斷攀升。在大規模重建計劃下，預計該區人口將增長至41萬，從而帶動房屋需求直線上升，樓宇升值潛力極高。但倫敦物業一直供不應求，數據顯示該城市每年住屋需求約6.4萬伙，但2016年至今只有約3萬伙推出，可見新盤將成搶手貨。

目前倫敦南部Croydon樓價只是倫敦市中心約一半，反映該區入場門檻低並具升值潛力，於該區生活的上班一族對住屋需求強勁，料業主可鎖定龐大而穩定的租客群，樓價及租金預計將不斷上升。

對於近月香港市民移民英國或在當地置業的情況，有市場人士認為，英國政府對BNO持有人士採取的新措施刺激市場反應，令相關查詢倍升，查詢個案包括自住人士及投資者，他們普遍認為倫敦環境與香港類似，校網良好適合子女居住及就讀，加上新措施歡迎港人移居，料將會推動當地樓價上升。

近月查詢人士以家庭客為主，主要希望購入當地兩房至三房的單位，也有個別年輕夫婦查詢當地的一房單位。該城市入場租盤為一房單位，最平月租也要1.3萬至1.4萬港元，租金回報理想。

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倫敦南部Queen’s Square展銷會

日期: 7月18至19日 (星期六、日)

時間：上午11時 至 下午7時 (星期六、日)

地點：香港柏寧酒店26樓藝軒5廳(Canvas 5), 銅鑼灣告士打道310號

免費投資講座 -【放眼倫敦南部】未來商業重地 倫敦置業新貴

時間：星期六、日 下午1時及4時 (每日兩場)

電話：2376 1088