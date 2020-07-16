澳洲墨爾本大學區全新現樓 兩房首期34萬港元起

【特約報道】近日澳洲政府公布，讓來自香港、目前身在澳洲的臨時簽證持有人可以再多留澳洲5年，並為未來的申請者提供在當地永久居留的途徑。新措施隨即勾起香港市民移居澳洲的興趣，並導致有意於當地購買物業的個案大幅增加，新一期Ray White將推介位於墨爾本大學區的全新現樓、「唯一」大型綜合住宅項目Arden Gardens，由樓盤出發步行5分鐘即到火車站，兩房首期低至34萬港元起，呎價僅約3,700港元，買家可即時實踐「以房養學」，並實現即買即收租。本周入手買家可獲贈律師費及墨爾本雙人來回機票。

Arden Garden屬全新現樓項目，為大學區內唯一綜合型住宅項目，提供304伙，戶型包括一房至四房，更設有複式Penthouse單位，兩房單位首期只需要34萬港元起，部分兩房戶更提供兩個車位，該類戶型適合經常往返市中心的上班人士，以及傾向合租單位的學生。至於項目三房戶的售價由77萬澳元起，該類單位提供寬敞空間，成為不少追求交通便捷的家庭客歡迎。

項目基座自設商場，提供屬維洲最大、佔地4萬平方呎的Woolworths超級市場，商場亦不乏餐飲店舖及各類型商店，生活配套齊全，居民可輕鬆享受一站式便利生活。

樓盤交通配套也相當方便，鄰近的墨爾本大學及RMIT皇家理工大學，與該盤僅相距6分鐘車程，而步行10分鐘可到達兩個現有火車站，距離市中心僅兩站之距。而未來只需要步行數分鐘，便可到達墨爾本首條地鐵線的新站Arden station，與墨爾本大學主校園僅相距一個站，而距離市中心也只是兩個站。

墨爾本被譽為「全球最宜居城市」與「全球十大最佳留學城市」，向來是海外房地產投資與海外升學的熱門之選。澳洲教育事業對當地經濟有重要作用，每年也吸引大量海外學生，根據一間大型測量師行的數據，當地每100個學生，只有約3個可獲分配居住在宿舍，未能入住宿舍的學生只好在當地租樓住，鄰近市中心及大學的樓盤因而大受學生歡迎。

此外，由於Arden Garden為區內最高物業，周邊大部分為高度較低的政府用地，因此享有相當開揚的景觀，而且長遠而言，其景觀也更有保證，相信不會被阻擋。該盤向東及向北望向Melbourne Zoo、Royal Park及墨爾本大學，向南則望向市中心及Melbourne star Observation Wheel的夜景，至於向西則享有馬場景觀。樓盤地理位置優越，四方景觀開揚，料將吸引白領及學生進駐。

墨爾本北的樓宇升值潛力強勁，區內主要人口年齡層以20至29歲為主，當中有50%為專業人士或經理級以上，區內家庭平均年薪總額高達13萬澳元，反映當地居民經濟能力及收入較高，對該區樓價升值及租務前景正面，也顯示當地有充足承托力支持樓市。

對於近日澳洲政府公布，讓來自香港、目前身在澳洲的臨時簽證持有人可以再多留澳洲5年，並為未來的申請者提供在當地永久居留的途徑。有市場人士認為，雖然該國本身經濟情況穩健，但政府仍傾向以循序漸進方針持續發展，並很重視人口質素，故不時吸納來自香港的精英學生及專業人才，以推動當地經濟。上述新措施料將有利當地樓市，同時對於有意移居澳洲的香港人或學生，可以說是一大喜訊。

由於香港快接近DSE放榜日子，不少家長也正準備讓子女前往外國學習，因此部分家長已準備在澳洲這個留學熱門地購買物業，一來可讓子女自住，二來可作投資之用，出租物業部分房間賺取收益，又或賺取匯率及房產升值，以補貼子女海外留學費用，實踐「以房養學」的投資概念。

對於樓市走勢，雖然受到新冠疫情影響，過去一年墨爾本樓價仍錄得雙位數增長，但近兩至三個月已有一定調整，短期內或再有調整。不過一般業主以長線投資為主，加上目前匯率低水，樓市基調依然向好，現時屬吸納優質物業長線收租的時機。

近一年該國樓市的主要購買力來自中國內地，但該群組目前受資金出境限制，該類買家佔比大幅減少，其位置由澳洲當地本地購買力取而代之。另由於澳洲央行近一年加快減息步伐，在去年大選後已累積5次減息，令當地買樓息率低於三厘，屬超低水平，不少首置客及投資者也認為目前是好時機，並沒有放慢入市步伐。

而且當地政府在六月初宣布推出為期6個月、總值6.88億澳元的措施，以協助市民上車及刺激建造業，向合資格澳洲人提供2.5萬澳元資助，用作興建新屋或翻新自住居所。上述新措施將會帶動新一輪置業需求。

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墨爾本Arden Gardens展銷會

日期: 7月18及19日 (周六及周日)

時間: 上午11時至下午7時 (周六及周日)

地點: 尖沙咀星光行16樓1633室 The Balmoral Display Gallery

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時間: 下午1時及4時 (每日兩場)