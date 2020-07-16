【專家點評】楊俊文：新能源車受惠股　有咩好選擇？

類似情況之前也發生過在Apple身上，Apple締造了智能提手機潮流，現在人人一機在手，隨之而來是Apple相關產業同時興起。新能源車方面與傳統汽車不同的是，由引擎改為發動機，由汽油改為鋰電池。發動機用最多的物料是銅線，鋰電池的重要組成部份是鈷和鎳。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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