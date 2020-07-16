【專家點評】楊俊文：新能源車受惠股 有咩好選擇？
2020年07月16日 09:15
東網電視更多新聞短片
近期焦點股是股神巴菲特持有多年的比亞迪股份(01211)創新高，這是股神繼中石油大賺之後第2持有的香港股。無論是美國的tesla還是中國的比亞迪雙雙破頂，證明股神有先見之明，同時顯示新能源汽車未來必定普及化。
類似情況之前也發生過在Apple身上，Apple締造了智能提手機潮流，現在人人一機在手，隨之而來是Apple相關產業同時興起。新能源車方面與傳統汽車不同的是，由引擎改為發動機，由汽油改為鋰電池。發動機用最多的物料是銅線，鋰電池的重要組成部份是鈷和鎳。
當新能源汽車一步步取代傳統汽油車，鋰、鎳和鈷都需求都會爆發性上升，相關資源價格走高的可能性很高。在普及性方面一說起銅礦鎳礦股，香港股民都會想到紫金礦業(02899)和洛陽鉬業(03993)，其實以市值計金川國際(02362)92億，洛鉬123億。產量計金川鎳產量是全球第三，鈷產量全球第四，如果是睇好鎳和鈷價，金川可能是更直接選擇。
博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！