港股曾跌逾300點 大型科網股捱沽 比亞迪挫一成

港股早段升近百點後無以為繼，恒生指數一度倒跌超過300點，低見25,147點，暫企25,200點，約20天線水平。國企指數挫150點，主板成交740億港元。

大型科網股沽壓沉重，騰訊跌3.2%報525.5元，拖低恒指近百點。美團點評及小米集團急挫7%及6%；阿里巴巴跌3.3%；網易跌5.5%。

近日炒上的汽車、手機設備及醫藥股亦回吐，吉利汽車及比亞迪股份瀉近8%及10%，是表現最差藍籌及國指成分股。瑞聲科技及舜宇光學跌7.8%及4.4%；中國生物製藥及石藥集團跌2.5%及3%。

中芯國際登陸上海科創板，近日喪炒的H股今早「散水」，股價曾瀉28%，低見27.5元，暫維持16%跌幅。

【09:20】大型科網股偏軟 蒙牛漲3%

新冠肺炎疫苗測試有進展，美股道指連升4日。港股開市靠穩，恒生指數升67點或0.26%，報25,549點；國企指數高開29點或0.28%，報10,419點。

大型科概股偏軟，騰訊跌0.7%報539港元；阿里巴巴跌0.2%；美團點評跌0.1%；小米集團跌0.2%。

幾隻昨日創新高的強勢藍籌都做好，蒙牛乳業升3%；創科實業升1.7%；中國生物製藥升1.6%。

昨日急跌的中芯國際反彈2.2%，開市報39.3元，其A股今早於科創板掛牌。

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