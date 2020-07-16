A股快報：兩市升跌不一　中芯飆逾2.4倍

內地三大股指升跌不一，滬綜指低開4點或0.15%，報3,356點；深成指低開2點或0.02%，報13,731點；創業板指高開1點或0.06%，報2,814點。

內地晶片製造巨頭中芯國際正式登陸科創板，股價高開245.96%，報95元人民幣。

中國人民銀行進行500億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現淨投放500億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9913，較上日上調69點子，連升兩日。

截至周三(15日)，上交所融資餘額報7,030.89億元，按日增加27.84億元；深交所融資餘額報6,434.03億元，按日減少13.09億元；兩市合計13,464.92億元，按日增加14.75億元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626