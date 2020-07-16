中國經濟：70大中城市新盤售價上升　深圳按年漲5.3%

國家統計局公布6月份70大中城市商品住宅銷售價數據，當中，新建商品住宅銷售價格按月計以唐山及惠洲升1.5%領先，按年計則是銀川漲15.7%升幅最強。

外電按數據測算，6月份新建商品住宅均價按月上漲0.58%，較5月漲幅擴大；按年升4.9%。

四大一線城市中，北京新建商品住宅銷售價格按月升0.4%，按年升3.6%；上海按月升0.5%，按年升3.7%；廣州按月升0.6%，按年升0.5%；深圳按月升0.8%，按年升5.3%。

另外，北京二手住宅銷售價格按月升0.7%，按年升2.2%；上海按月升0.4%，按年升3.3%；廣州按月升0.8%，按年升1%；深圳按月升1.9%，按年升14.3%。

統計局城市司首席統計師孔鵬指出，6月份，面對復工復產復業復市繼續推進，住房需求持續釋放，各地認真貫徹落實黨中央、國務院部署，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，一城一策、因城施策，維護供需平衡，維持市場秩序，70個大中城市房地產市場運行總體平穩，價格微漲。

期內，初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.6%，漲幅比5月回落0.1個百分點。二手住宅銷售價格按月上漲1%，漲幅比5月回落0.1個百分點。31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.9和0.5%，漲幅比5月分別擴大0.3和0.1個百分點。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.8和0.5%，漲幅比5月分別擴大0.1和0.2個百分點。

至於一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.3和5.2%，漲幅比5月分別擴大0.4和1.1個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲5.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲2%，漲幅與5月相同，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年漲幅均連續14個月相同或回落。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.6和2%，漲幅比5月分別回落0.2和0.1個百分點，均連續15個月相同或回落。

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