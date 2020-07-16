中國經濟：第二季GDP按年增長3.2%　勝預期

國家統計局公布，初步核算，上半年國內生產總值(GDP)456,614億元人民幣(下同)，按可比價格計算，按年下降1.6%。

分季度看，第一季按年下降6.8%，第二季增長3.2%，預期跌2.4%。分產業看，第一產業增加值26,053億元，按年增長0.9% ；第二產業增加值172,759億元，下降1.9%；第三產業增加值257,802億元，下降1.6%。

按季而言，第二季GDP增長11.5%，預期升9.6%，前值跌9.8%。

統計局指出，上半年中國經濟逐步克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，經濟運行呈恢復性增長和穩步復甦態勢，發展韌性和活力進一步彰顯。此外，復工復產復商復市加快推進，上半年中國經濟先降後升，第二季經濟增長由負轉正，主要指標恢復增長，經濟運行穩步復甦，基本民生保障有力，市場預期總體向好，社會發展大局穩定。

同時也要看到，一些指標仍在下降，疫情衝擊損失尚需彌補。當前全球疫情依然在蔓延擴散，疫情對世界經濟的巨大衝擊將繼續發展演變，外部風險挑戰明顯增多，國內經濟恢復仍面臨壓力。

另外，上半年全國規模以上工業增加值按年下降1.3%，預期跌1.5%，前值跌2.8%。其中，第二季增長4.4%，第一季為下降8.4%。6月份按年增長4.8%，增速比5月份加快0.4個百分點，與預期相同，連續3個月增長；按月增長1.3%。

上半年社會消費品零售總額172,256億元，按年下降11.4% ，預期跌11.2%，前值跌13.5%。其中，第二季下降3.9% ，比第一季收窄15.1個百分點。6月份按年下降1.8%，預期升0.5%，前值跌2.8%；按月增長1.34%。

上半年全國固定資產投資(不含農戶)281,603億元，按年下降3.1%，預期跌3.3%，前值跌6.3%。當中，房地產開發投資增長1.9%，第一季為下降7.7%。6月份固定資產投資(不含農戶)按月增長5.91%。

全國城鎮新增就業人員上半年為564萬人，完成全年目標任務的62.7%。6月份全國城鎮調查失業率為5.7%，預期為5.9%，前值5.9%。

上半年全國居民人均可支配收入15,666元，按年名義增長2.4%；扣除價格因素實際下降1.3%，降幅收窄2.6個百分點。

第二季全國工業產能利用率為74.4%，比上年同期下降2.0 個百分點，比第一季上升7.1個百分點。上半年累計，全國工業產能利用率為71.1%，比上年同期下降5.1個百分點。

6月份生產原煤3.3億噸，按年下降1.2%，降幅比5月擴大1.1個百分點；日均產量1,114萬噸，按月增加86萬噸。上半年，生產原煤18.1億噸，按年增長0.6%，第一季為下降0.5%。

進口煤炭6月份為2,529萬噸，按月增加323萬噸，按年下降6.7%；上半年，進口煤炭1.74億噸，按年增長12.7%，比第一季回落15.7個百分點。

6月份生產原油1,624萬噸，按年增長0.7%，增速比5月回落0.6個百分點；加工原油5,787萬噸，增長9% ，按月加快0.8個百分點。上半年，生產原油9,715萬噸，按年增長1.7%，比第一季放緩0.7個百分點；加工原油3.2億噸，按年增長0.6%，第一季為下降4.6%。

6月份進口原油5,318萬噸，按年增長34.4%。上半年，進口原油2.69億噸，按年增長9.9%，比第一季加快4.9個百分點。

6月份生產天然氣152億立方米，按年增長11.3%，增速比5月回落1.4個百分點，日均產量5.1億立方米。上半年生產天然氣940億立方米，按年增長10.3%，比第一季加快1.2 個百分點。

至於6月份進口天然氣833萬噸，按年增長10.8%，增速比5月加快6.6個百分點。上半年，進口天然氣4,836萬噸，按年增長3.3%，比第一季加快1.5個百分點。

6月份發電量6,304億千瓦時，按年增長6.5%，增速比5月加快2.2個百分點；日均發電量210.1億千瓦時，按月增加18.7億千瓦時。上半年，發電量33,645億千瓦時，按年下降1.4%，降幅比第一季收窄5.4個百分點。

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