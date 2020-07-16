港股格局：郭家耀料短期反覆整固為主
2020年07月16日 10:17
東網電視更多新聞短片
正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，新冠肺炎疫苗測試進展理想，外圍市場對消息反應正面，帶動經濟重啟相關股份，但同時有部分科技股累積升幅較大，因此出現獲利回吐，拖累股市表現。港股亦有類似走勢，大市停滯不前，投資者關注中美局勢緊張，指數上升動力不大，預期在牛熊分界線約26,000點附近有一定阻力，下方支持在25,000點水平，短期料以反覆整固格局為主。
陸續有多個國家先後封殺華為5G裝備，郭認為對其拓展海外5G市場有一定影響，難免拖累相關概念股。雖然港股市場的5G概念股如京信通信(02342)、中興通訊(00763)及中國鐵塔(00788)主要收入以內地為主，因此華為被封殺的消息影響相對溫和。不過，現時5G概念股並非市場焦點所在，短期欠缺炒作空間，預期股價難有理想表現，適宜保持觀望。
另外，郭家耀又指，中芯國際A股(688981.SH)周四(16日)在上交所科創板首日掛牌，開市報95元人民幣，較定價高出2.4倍，但同時H股(00981)卻沽壓加大。他相信主要由於北水早前已透過港股通買入中芯，以作短線炒作，當內地股市可以交易時，資金亦由港股流出，對H股股價構成壓力。另外，H股近期累積升幅頗大，估值有下調壓力，因此短期料出現較大沽壓，有貨的投資者宜先行食胡。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！