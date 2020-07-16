港股格局：郭家耀料短期反覆整固為主

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，新冠肺炎疫苗測試進展理想，外圍市場對消息反應正面，帶動經濟重啟相關股份，但同時有部分科技股累積升幅較大，因此出現獲利回吐，拖累股市表現。港股亦有類似走勢，大市停滯不前，投資者關注中美局勢緊張，指數上升動力不大，預期在牛熊分界線約26,000點附近有一定阻力，下方支持在25,000點水平，短期料以反覆整固格局為主。

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