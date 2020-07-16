【大行報告】高盛：若拜登當選　標普500強企業收益將降12%

高盛周三(15日)發表的研究報告預測，未來十年標普500指數的年回報率約為6%，股市有90%的機會跑贏債券。然而，若拜登當選美國總統，標普500強企業收益將下降12%。

外電引述高盛分析師David Kostin帶領的團隊發表的報告，將5個因素納入研究當中，包含當前的絕對和相對估值、股權分配、股息收益率估算和經濟模型，計算出未來十年標普500指數的年回報率約為6%。

值得注意的是，未來十年股市有90%的機會跑贏債券，因為10年期美債孳息率料僅為0.63%。

該報告還提到經濟前景的五大風險，包括去全球化、企業稅收變化、勞動成本、人口結構與指數構成。

高盛指出，去全球化將使企業營收、獲利置於風險之中，而按美國民主黨總統候選人、前副總統拜登(Joe Biden)目前的稅收計劃，標普500強企業的收益將下降12%。

過去高盛亦曾作出美股十年預測，其於2012年7月預計，標普500指數年回報率為8%，介於在4%至12%之間，而實際結果為13.6%。

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