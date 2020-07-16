【零售浩劫】J.C. Penney將關閉152間分店　裁員一千人

美國新冠肺炎疫情持續升溫，再傳出零售商關閉分店及裁員的消息。於5月份申請破產保護的美國大型連鎖百貨公司J.C. Penney宣布，將關閉152間分店及裁減1,000個職位。

上述被裁減的職位來自企業管理、場地經營、國際業務等部門，認可離職的員工將獲得遣散費。集團也與業主討論關閉門店事宜。

JCPenney行政總裁Jill Soltau於新聞稿中，感謝每名員工為JCPenney作出寶貴貢獻，對他們的服務深表謝意。他又指裁員的決定非常困難，承諾致力在這個過渡時期為員工提供支持。

J.C. Penney在5月申請破產保護，冀透過重整債務及削減分店，以整體出售方式擺脫破產保護。

香港人熟悉的著名國際品牌Calvin Klein及Tommy Hilfiger的母公司、美國服裝界巨頭PVH集團周二(16日)表示，因新冠肺炎疫情對服裝業構成嚴重破壞，計劃在北美裁減450名辦公室員工，相當於其北美白領員工總數的12%，並擬關閉162間零售店。

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