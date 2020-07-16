壹傳媒股價曾挫逾7%　續創歷史新低

壹傳媒財困，台、港業務危危乎，繼6年摺9報刊後，近期傳出裁員、凍薪消息，其網上業務亦岌岌可危，迫使黎智英於近月出片自爆網上訂閱量「插水」，公然撲水，乞求訂閱續命。

據壹傳媒截至今年3月底止年度業績報告，期內公司總收益按年跌11.1%至11.58億元。其中數碼業務虧損達1.24億元；印刷業務虧損顯著擴大1.18倍至逾2.85億元。於今年3月31日，壹傳媒帳面值總額約3.61億港元之集團台灣物業已抵押予多家銀行，換取其獲授銀行融資。

展望未來數月，壹傳媒稱新冠肺炎繼續對香港及台灣的經濟帶來嚴峻挑戰，嚴重影響廣告商的支出，並為公司的收益帶來進一步壓力。

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