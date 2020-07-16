港股格局：許繹彬指北水力度未減退　看好教育股

港股周四向下，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股原本於7月上旬，在北水的不斷「灌溉」下，曾一度直逼27,000點水平，市場氣氛熾熱；但新型冠狀病毒突然捲土重來，確診數字不斷上升，導致港股原本勢如破竹的升勢，突然變得「舉步為艱」，更借勢調整至25,000點水平，惟慶幸的是，港股成交暫仍超過千五億港元，相信是北水的力度仍未減退。

不過他提醒，未來香港確診數字將會左右大市的走向，若確診數字穏步回落，大市有機會重返26,000點或更高的水平；但倘若疫情繼續惡化，甚至出現每天逾百宗確診個案，相信調整的力度將會加劇，因此投資者必需留意，隨着確診數字的變化，膠着的局面會持續一段時間。

他續指，美國總統特朗普已簽署終止香港特殊待遇法案，但可能市場大多認為是意料之內的消息，所以對港股可謂全無影響。市場相信美國此舉只是凸顯其「世界警察」的角色，特朗普亦純粹為自己大選助勢，但料真正影響只屬輕微，因為香港自九七回歸後，美國在港的影響力已大不如前，加上美國國內現受疫情肆虐的影響下，經濟衰退的現象相信難以於短時間內復原，相信現階會以振興經濟為首要任務。

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