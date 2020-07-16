新加坡航空6月載客量急降95%　首季度將錄重大經營虧損

新加坡航空6月份僅接待了13,900名乘客，大幅低於去年同期的190萬人次，該集團現在預計，其會計年度第一季度將出現重大經營虧損。

該集團周三(15日)發出的交易所文件中表示，6月份新航的團體客運量按年下降了95.1%，較5月份的96.2%跌幅略有改善。

與去年同期相比，該集團的旗艦航空公司的運力下降了94%。只有一個「骨架網絡」正在運行，將新加坡連接到24個城市。

其子公司表現更糟。低價航空公司酷航的運力下降了97.5%，而地區航空公司勝安航空的運力下降了99.3%。

新航表示，目前的看法是復甦軌跡將較最初預計的要慢，並將對公司在20/21財年的創收能力產生重大影響。

該小組注意到包括國際航空旅行協會和國際民航組織在內的行業專家發表的悲觀前景。業界預測，旅客運輸量要回到新冠肺炎大流行前的水平，需時2至4年。

儘管新加坡和中國部分城市已經建立了綠色出行通道，但新航表示，全球範圍內取消邊境管制的步伐較先前預期的要慢。

此外，較低的油價預計將對截至6月份的20/21財年第一季度的利潤產生影響。新航表示，這是因為較低的運力預測降低了預期的燃油消耗，導致根據適用的財務報告準則，更多的燃油套期保值被視為無效。

因此，這些套期保值需要按市場進行標記，截至6月30日的按市場標記的影響將在第一季度的損益表中確認。在航空燃油價格保持相對較低的情況下，預計將錄得按市價計價的虧損。故集團預計，將在20/21財年第一季度報告重大經營虧損。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626