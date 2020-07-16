【大行報告】盈警後遭削目標價10%　安踏股價見兩周低

Jefferies在報告中寫道，安踏表示投資Amer品牌將給公司合併報表帶來6.5億元虧損影響，而非之前宣布的4.9億元，因此對公司更為謹慎。該行分別下調安踏體育2020年和2021年盈利預期10%、6%，主要考慮對Amer的投資仍然可能帶來一次性費用風險。

花旗分析師Xiaopo Wei等在報告中稱，安踏管理層「意外」下調下半年零售銷售增速約10個百分點，維持「賣出」評級以及49.6元的目標價。

安踏體育周三(15日)公布，計及分佔合營公司虧損，預期今年上半年公司股東應佔溢利將按年減少不超過35%，主要是安踏品牌及其他若干品牌產品的銷售受2019新型冠狀病毒病影響，導致整體收益持平或下降不超過5%；安踏品牌及FILA品牌業務的毛利率均略為下降；集團主動向分銷商就信貸期給予彈性，所以預期損失率將上升，並導致應收貿易帳款虧損撥備增加，及整體員工成本上升。

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