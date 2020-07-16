中國經濟：消費支出疲弱拖累復甦步伐

彭博經濟學家舒暢和曲天石指出，中國經濟在第二季度強勁反彈，鑑於新冠肺炎在第一季造成的破壞程度之深，以及全球經濟衰退的背景，這絕非易事。現在的挑戰則是維持復甦走勢，同樣也不容易。6月份生產的持續走勢，預示着下半年增長良好。但是，疲弱的消費者支出仍然是持續的嚴重拖累。

新冠肺炎疫情第二波感染的新風險，以及與美國的緊張關係進一步升級，加劇了國內挑戰。筆者預計宏觀政策將在長期內內保持寬鬆，但目前的重點是政策如何傳導，而非新的寬鬆政策。

在截至6月底的三個月內，國內生產總值(GDP)按年增長3.2%，扭轉了第一季度萎縮6.8%的局面，而且增速高於預估中值2.4%。不過上半年經濟產值仍然較2019年同期下降1.6%。6月份工業增加值按年增長4.8%，與預估中值一致，且高於5月的4.4%。固定資產投資上半年萎縮了3.1%，預測為下降3.3%，不過較前5個月的下降6.3%緩和。6月城鎮調查失業率降至5.7%，5月為5.9%

展望未來，儘管在不斷改善，但仍面臨新的挑戰。最值得注意的是，幾個主要貿易夥伴的新一波疫情導致收緊社會隔離措施，削弱了美國等經濟體的復甦趨勢。另外一個風險是與美國的摩擦蔓延至經濟領域，美國最近對香港的行動就說明了這一點。

財政和貨幣政策很可能在較長時期內提供支持。不過，經濟企穩意味着額外的寬鬆政策可能會有限。

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