滙豐環球投資管理委任沈昱為中國及香港股票部主管

滙豐環球投資管理宣布，將委任沈昱為中國及香港股票部主管，由2020年9月起生效。

新職位尚待監管部門批准，沈昱將領導一支在香港的投資組合經理及分析師組成的團隊，管理超過70億美元的離岸及在岸中國股票資產。她將向亞太區投資總監馬浩德(Bill Maldonado)匯報。

沈昱從事資產管理行業達13年，最近一次任職為法國巴黎投資管理大中華地區股票投資主管，管理離岸及在岸中國股票資產達5年。

此外，滙豐晉信基金管理有限公司──滙豐環球投資管理與山西信託股份有限公司共同持股的合資公司，已委任黃立華為主動權益總監，負責領導駐上海的股票投資管理團隊，該委任自今年6月起生效。黃立華向滙豐晉信投資總監鄭宇塵匯報。

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