港元拆息︰1個月續跌至0.3厘　創近4年低

香港銀行公會公布的香港銀行同業拆息(Hibor)全線報跌，隔夜息跌至0.07厘；1星期報0.17厘；與樓按相關的1個月再跌至0.3厘，連跌5日，跌至2016年10月水平；3個月為0.56厘。

16/7/2020

隔夜 0.07286厘

1星期 0.17619厘

2星期 0.23554厘

1個月 0.30446厘

2個月 0.45071厘

3個月 0.56179厘

6個月 0.75321厘

12個月 1.01554厘

15/7/2020

隔夜 0.10429厘

1星期 0.20000厘

2星期 0.25518厘

1個月 0.32970厘

2個月 0.45304厘

3個月 0.56393厘

6個月 0.76339厘

12個月 1.03175厘

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