港元拆息︰1個月續跌至0.3厘　創近4年低

2020年07月16日 11:45
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    香港銀行公會公布的香港銀行同業拆息(Hibor)全線報跌，隔夜息跌至0.07厘；1星期報0.17厘；與樓按相關的1個月再跌至0.3厘，連跌5日，跌至2016年10月水平；3個月為0.56厘。
    16/7/2020
    隔夜 0.07286厘
    1星期 0.17619厘
    2星期 0.23554厘
    1個月 0.30446厘
    2個月 0.45071厘
    3個月 0.56179厘
    6個月 0.75321厘
    12個月 1.01554厘
    15/7/2020
    隔夜 0.10429厘
    1星期 0.20000厘
    2星期 0.25518厘
    1個月 0.32970厘
    2個月 0.45304厘
    3個月 0.56393厘
    6個月 0.76339厘
    12個月 1.03175厘
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