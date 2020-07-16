港元拆息︰1個月續跌至0.3厘 創近4年低
2020年07月16日 11:45
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香港銀行公會公布的香港銀行同業拆息(Hibor)全線報跌，隔夜息跌至0.07厘；1星期報0.17厘；與樓按相關的1個月再跌至0.3厘，連跌5日，跌至2016年10月水平；3個月為0.56厘。
16/7/2020
隔夜 0.07286厘
1星期 0.17619厘
2星期 0.23554厘
1個月 0.30446厘
2個月 0.45071厘
3個月 0.56179厘
6個月 0.75321厘
12個月 1.01554厘
15/7/2020
隔夜 0.10429厘
1星期 0.20000厘
2星期 0.25518厘
1個月 0.32970厘
2個月 0.45304厘
3個月 0.56393厘
6個月 0.76339厘
12個月 1.03175厘
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