李小加：「商品通」今年不見重大突破 冀明年有進展

他提到，QME目前業務進展良好，正尋求跟內地其他交易所合作。雖然疫情下，許多機構採取在家工作，但旗下倫敦金屬交易所(LME)業務如常運作，6月交易量更創歷史新高。事實上，大宗商品在經濟不明朗下，表現向來不錯。

港交所今年迎來上市20周年，近期股價屢破頂。李指出，該所股價由上市的3.88元，升至現時水平。在非股價預測下，笑言甚至有機會升至388元。若按市值計算，港交所已成為全球最大交易所。他又形容，今年是豐收的一年，該所過去幾年的投資已見回報，作為主要指標的日均成交量增加。

另外，李指出，《港區國安法》有助香港社會回復和平，但引起國際社會質疑，美國總統特朗普簽署《香港自治法案》不是大眾樂見，正與外界溝通，強調香港有需要繼續在一國兩制的基礎下運作。

他又指，中美關係惡化威脅全球化，改變地緣政治，種種事件都帶來前所未見的挑戰，包括中美關係的潛在的衝突為香港市場造成極大的焦慮。在此情況下，本港扮演中外橋樑的角色會更加重要。

李續稱，香港自回歸後有不少人質疑一國兩制的可行性，但多次結果均反映有關看法錯誤，認為香港定能渡過今次挑戰，強調最重要是讓中央要有信心，香港不會挑戰中國的主權地位。另外，一國兩制令香港得以維持中國、美國及國際利益。

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