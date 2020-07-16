【大行報告】野村料美元主導地位或被動搖　將貶值兩成

野村發表在疫情後的全球經濟展望，指出中美兩國爭端持續升溫，去全球化趨勢是無可避免的，但速度沒預期中快，兩國經濟格局短期出現大變機會不大。

該行認為，雖然中國是全球第二大經濟體，但在科技、軍事、金融及軟實力等方面仍落後於美國。美國仍能維持全球領導地位。而中國是製造業大國，擁有龐大內需市場，加上生產力成本低及基建完善，仍是全球供應鏈的重要一員。內地在經濟轉型同時，需兼顧中低端製造業發展穩，保住民眾就業以維持社會穩定。

該行續指，由於全球疫情持續，部分國家維持嚴謹的防疫措施，令重啟經濟步伐較慢。各國入境限制亦令全球人口流動性下降，對旅遊業為經濟支柱的國家，如泰國、西班牙、希臘等，造成重大打擊。而依重外來人口推動經濟增長的國家，如澳洲、新西蘭，亦因人口流動減少而減慢經濟復甦。

美元方面，該行預期美元在全球主導地位有機會被動搖，因為美國大規模財政刺激政策令赤字不斷上升、歐元地區擁有較好的財政措施及人民幣加快電子化。該行預期美元將大幅貶值約兩成，為全球經濟復甦帶來重大潛在風險。

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