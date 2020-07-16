仲未炒完？傳富時羅素指數將擴大A股比重

外媒報道，富時羅素第一階段納入中國A股後，市場上反應不俗，故9月後將考慮下一步納入計劃，資金動能可望讓A股奔牛行情續創新高，可逢回吐布局A股ETF。

近期A股在資金行情推升下氣勢如虹，上半年表現優於其他主要國家股市。7月以來滬深兩市單日成交量每每突破一萬元人民幣大關，其中北上資金活躍，截至7月10日止，淨流入金額已高達近600億人民幣，極有可能再度刷新單月淨流入新高記錄。

事實上，內地股市火爆行情的背後，國際資金持續流入功不可沒。截至今年6月底止，MSCI與富時羅素納入A股比重分別達到20%與25%，帶動外持續增持A股。隨着長期資金持續進場，有助改善過往A股過度由散戶主導的結構。

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