【高盛推介】騰訊急跌　資金積極撈Call部署反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股在上周四(9日)創歷史高位後開始連日回吐，上周五至本周二(10至14日)累計跌逾7%。周三(15日)反彈重上540元之上，收市升約3.4%，跑贏大市。周四(16日)早段則低開約0.7%後跌幅擴大至3.2%，落後大市。有調查機構發表報告指出，騰訊旗下電子遊戲開發商Supercell的遊戲《部落衝突：皇室戰爭》，至今推出4年，累計營收突破30億美元，為歷史上營收第二高的遊戲。

觀察個股輪證資金流向，可見周三資金轉向沽出好倉，但周四即市資金則積極買入認購證部署反彈。進而觀察港股通資金流向，則見周三北水繼續追捧騰訊，錄得約11.9億元資金淨買入，為連續第六個交易日錄得資金淨買入。

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