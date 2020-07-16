【瑞銀推介】阿里巴巴認購證精選
2020年07月16日 12:43
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(Getty Images圖片)
瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：本周港股走勢反覆，首3日高低波幅已超過800點，上周表現優秀的「ATMX」股表現各異，阿里巴巴累跌7%，騰訊控股幾乎沒有升跌，美團點評以及小米集團則分別回調3%左右，似乎阿里再次相對落後。
事實上，周二(14日)大市向下時，單日就見有大量資金流入騰訊認購證，約有5,658萬港元資金淨流入，另外亦有3,330萬港元資金淨流入阿里巴巴認購證，反映資金看好兩股。如投資者看好騰訊，可留意認購證(16083)，行使價680元，2021年1月到期，有效槓桿約6.8倍。
如投資者看好阿里，可留意阿里巴巴認購證(16783)，行使價265.08元，2020年10月到期，有效槓桿約7.6倍。
而新經濟股中，周四(16日)亦有京東集團認沽證登場。如投資者看好京東，可留意認購證(17413)，行使價281.08元，2020年12月到期。如投資者看淡京東，可留意認沽證(17412)，行使價215.88元，2021年1月到期。
另外，當日的焦點還有中芯國際，今年累積升幅已是兩倍有多，周三(15日)仍見有大量資金流入中芯的牛證博股價再展升浪。不過由於中芯累積大量升幅，萬一回調牛證的收回風險亦高，所以看好的投資者可參考認購證選擇，如中芯國際認購證(17005)，行使價50.8元，2021年6月到期，此證周四新上市，為市場上最價外以及短身的50兌１之選，證價會比10兌1的認購證相宜。
不過由於中芯A股上市，如擔心會出現獲利盤而股價受壓，可留意熊證(58555)，收回價50元，2021年7月到期，有效槓桿約3倍。
免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。
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