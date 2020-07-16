【瑞銀推介】阿里巴巴認購證精選

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：本周港股走勢反覆，首3日高低波幅已超過800點，上周表現優秀的「ATMX」股表現各異，阿里巴巴累跌7%，騰訊控股幾乎沒有升跌，美團點評以及小米集團則分別回調3%左右，似乎阿里再次相對落後。

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牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應了解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或市場參與者。© UBS 2020。版權所有。

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