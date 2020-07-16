人民幣速遞：人民幣受壓　分析料續徘徊於7算

據指美國考慮對中國共產黨員採取旅行禁令，局勢升溫加劇市場避險情緒，周四(16日)美匯指數呈現漲勢，人民幣則隨之受壓，在岸人民幣現報6.9960兌每美元，按日跌74點子。離岸人民幣則報6.9956，每百港元可兌90.2元人民幣。

AxiCorp全球首席策略師Stephen Innes指出，儘管中國與美國、英國地緣政治摩擦升級，惟目前內地央行對匯率放手不管，顯示出歡迎資金流入的姿態，內地不僅在工業和消費領域更加開放，另資本市場也表現出對外資的歡迎，認為人民幣仍處升值通道上。

華僑永亨銀行經濟師李若凡則表示，儘管中美局勢緊張，惟美國總統傾向於暫時不對中國官員進行制裁，且雙方第一階段貿易協議沒有受到影響，人民幣或繼續在7算左右徘徊，下一個支持位為6.95。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626