【高盛推介】新經濟股回吐深　有貼價產品適合博反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周四(16日)早段略高開後曾倒跌逾300點，而屬市場焦點的新經濟股回吐較深。當中周三(15日)反彈約1.2%的阿里巴巴，早上低開約0.2%後跌幅擴大至約3%。周三重上200港元水平的美團點評則跌約6%。有券商指美團長遠可受惠於外賣行業發展仍然強勁，並預期每訂單利潤有上升空間。該行上調美團目標價至240元，給予「買入」投資評級。

觀察個股輪證資金流向，雖見阿里認購證於周三獲資金轉向沽出，但若以過去5個交易日計，則共錄得約5,400萬元資金流入，而牛證於周三獲資金轉向部署。美團方面，則認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,300萬元。

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