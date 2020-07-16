【全球經貿戰】中美風暴再起　香港卻不再是避風港…

財經傳媒彭博報道，直到不久前，香港還一直是亞洲政治穩定的綠洲，但當地現在仍面臨着前所未有的監管和法律不確定性，導致其世界頂級金融中心的地位受到了威脅。

中國自6月30日起在當地實施一項全面但條款並不清晰的《國家安全法》，已經開始改變商業格局。Facebook等科技巨頭暫停處理政府的數據請求。各國銀行進退維谷，試圖弄清楚如何遵守衝突的中美法律。面對最高45%的稅率(香港僅約15%)，甚至在港的內地專業人士也正在考慮返回內地，以免受到新增賦稅和高昂生活成本的雙重擠壓。

美國總統特朗普周二(14日)宣布，根據本國法律剝奪香港某些特殊待遇。這一具有里程碑意義的決定包括取消對香港護照持有人的優惠待遇、取消某些出口的許可證豁免及終止富布賴特研究學者交換項目等措施。他還簽署了一項法律，將懲罰與受制裁官員打交道的銀行。

去年數月的反政府示威之後，不斷升級的政治動盪衝擊了香港。數十年來，這座城市一直是跨國公司進入中國內地的穩定基地。現在，卻夾在中美的廣泛衝突之中，增加了不可預測性，甚至比去年的社會動盪和今年以來的新冠肺炎疫情更會重塑商業環境。

報道引述香港律師兼作家Antony Dapiran指，美國採取的措施，加上來自內地的壓力，正在迅速將這座城市從一個開放、穩定的國際金融中心變為在地緣政治衝突迅速加劇中的最前線地區。

美國舉動對香港貿易的現實影響可能有限，因為香港運往美國的絕大部分貨物是轉口貨物，或未經實質加工而只是經過香港的貨物。然而在過去幾個月中，中美關係明顯惡化，香港可能會出現更多動盪。

Oxford Economics高級經濟學家Tommy Wu表示，他仍然認為，要讓美國採取嚴厲行動的門檻很高。但是因此產生的不確定性，將影響香港的外國商業投資決定，並將損害香港的潛在增長。

不過，根據對香港這個金融中心的信心指標(資本流動)來看，香港似乎表現不錯，關鍵指標表明，資金是繼續流入而非流出香港。

彭博社彙編的數據顯示，今年迄今，內地投資者合計淨買入了價值3,560億港元的香港股票，與過去幾年同期相比，創下歷史新高。最近買入速度有所加快，7月份的淨買入量料將創下3月份以來的最大單月流入量。

但是，新法極其廣泛的規定，促使香港人開始清理社交媒體帳戶，企業和商會可能會將資產和資本轉移到其他金融中心，部分原因是在香港找不到人才。

如果銀行和其他金融機構最終將特朗普周二簽署的《香港自治法》受到制裁，情況可能會變得更糟。香港中文大學中國研究中心客座教授林和立表示，即使北京有所回擊，美國的行動仍將打擊香港在金融市場上的全球聲譽，並可能使香港成為較不受青睞的作生意之地。

林指出，也有可能較少的美國企業願意與香港作生意。他們可能會直接轉移到上海或亞洲其他金融中心，例如新加坡。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626