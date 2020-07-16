【瑞通推介】中芯股價走勢兩極　牛證精點

瑞通認股證牛熊證銷售部：新冠肺炎疫苗研發有新進展，利好大市氣氛。道指隔晚收報26,870點，升227點或0.8%，連升4個交易日。

恒指周三(15日)好淡角力，收報25,481點，微升3點。周四(16日)早段受壓。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾4,400萬港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,500萬元，反映投資者預期港股升勢未止。周三其牛證街貨重貨區為收回價24,900至24,999點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。

中芯國際A股周四在科創板上市，高開在95元人民幣，較發行價27.46元人民幣抽升逾2.4倍，其後升幅收窄至約兩倍。中芯國際H股周三曾高見44.8元創歷史新高，惟其後急回，收市倒跌8%報38.45元。周四早段一度急瀉逾16%，低見32元，下試20天線。周三錄超過11億元北水淨流出中芯。輪證資金流方面，周三有超過6,300萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾580萬元淨流入。

美團點評周三高開4%於205元已見全日高位，其後一度下試197元，收市險守200元關，報200.6元，升1.7%。外電引述消息人士報道，美團正與中國人民銀行的研究部門，探討在美團營運的平台上推行虛擬貨幣的可行性。美團周四早段挫約5%。周三有近3億元北水淨流入美團。輪證資金流方面，周三分別有逾710萬和逾390萬元淨流入其好倉和淡倉。

英國決定不再購買華為5G組件，投資者憂慮拖慢5G全球網絡發展，手機設備股顯著受壓。瑞聲科技周三未能升破60元關後掉頭回落，收挫5.8%於55.4元，失10天線，是表現最差藍籌。股份周四早段一度跌至51元以下。周三有逾350萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流出。

騰訊控股周三以全日高位543元收市，升3.4%支撐大市。有券商把騰訊的目標價大幅上調至649元，因預期集團第二季業績續維持強勁，以及下半年至明年會陸續推出更多遊戲。騰訊周四早段回落逾1%，低見533元以下。周三有接近12億元淨買入騰訊。輪證資金流方面，周三有逾1,700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾2,200萬元淨流入。

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