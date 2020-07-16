【餐飲寒冬】英國PizzaExpress擬進行債務重組　

英國《金融時報》報道，據知情人士透露，英國連鎖餐廳PizzaExpress債權人擬就4.65億英鎊的債務重組進行商討，最早將於本月被其債權人接管。具體方式是通過與該公司的中國持有者弘毅投資(Hony Capital)進行「債轉股」交易。

據報，該公司4.65億英鎊優先級擔保債券的投資者正就一項重組交易進行深入談判，交易條款仍在討論中。經過重組，弘毅投資可能會獲得PizzaExpress中國業務的所有權，英國業務可能歸債券持有人所有。作為重組的一部分，PizzaExpress可能尋求一項「企業自願安排」(CVA)，使其可關掉一些門店，與房東重新協商租金。

PizzaExpress在英國大約有450家餐廳，在全球大約有600家。

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