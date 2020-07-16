摩根資產管理：相比A股　港股估值優勢顯現可增持

摩根資產管理全球市場策略師周奐彤指出，隨着國內的新冠肺炎疫情得到控制和復工復產穩步推進，中國2020年第二季GDP按年上升3.2%，較第一季明顯反彈。從活動數據來看，工業生產回升尤為明顯，而服務業仍然受到一些疫情防控措施的影響而回升較慢。

由於經濟活動已經大部分恢復正常，該行預期在未來幾個季度中國經濟數據將保持逐步復甦。除了政府主導的基建投資以外，消費又可能成為新的增長動力。出於對疫情和經濟減速的顧慮，中國家庭在疫情期間大幅提升了儲蓄水平，而隨着對經濟增長的信心逐步恢復，消費可能出現較快的恢復。不過，海外疫情的不確定性仍為國內經濟帶來一定壓力，尤其是在沿海製造業的就業層面。這也預示着維持就業穩定仍將是政府的首要目標。

在政策方面，包括基建投資、財政補貼、減稅降費等措施在內的財政手段仍是政府的主要政策工具。另一方面，人民銀行將維持由數據驅動的政策調整路徑，着眼於定向支持中小企業和實體經濟。人民銀行在6月底將再貸款和再貼現利率各自下調25個基點，以推動銀行向實體經濟提供金融支持，但是金融市場的流動性則維持中性偏緊的狀態，反映出監管層對於資產泡沫的謹慎態度。

最近股市的上漲也可能有助於緩解部分政策壓力。家庭部門的資金正在流向股市，有助於企業的股票發行和再融資。同時，股市的財富效應也可能支持消費增長。監管層對於市場泡沫的發展保持謹慎，已經開始嚴控場外融資，這可能幫助股票市場實現可持續的增長。

從投資者角度而言，在經濟逐漸回復正軌，而股市經歷快速上漲後，有必要對資產配置進行再平衡，建立更為均衡和多元化的組合來控制波動性。在股票市場，雖然A股目前的估值尚未過高，但最近的快速上漲可能意味着會有短期的調整行情。與A股相比，港股的估值優勢已經顯現，尤其是在兩地同時上市而更具可比性的股票上，因此可以考慮增加其配置。在經歷了一輪調整之後，債券收益率已經回升，對於國際投資者已經具有吸引力，而國際資金的流入有望為債市的後續表現提供支持。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626