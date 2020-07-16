官媒一句「酒喝不炒」 茅台市值唔見1700億人幣

此番評論出自官媒，難免令聯想到官方要發力冷卻炒風。茅台股價今日(16日)發軟，即市低位見1,616元人民幣(下同)，市值最多蒸發逾1,700億元；現報1,625元，跌7.28%。

茅台股價自今年3月以來反覆向上，以3月低位計，至今最多累升86%，市值高峰時達22,444億元，堪稱A股股王。

「酒喝不炒」這個說法，去年也曾出自茅台前董事長李保芳，當時其於中秋前夕發言，指「茅台酒是拿來喝的，不是拿來炒的，請不要做黃牛，不要非法倒賣茅台酒。」

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