台積電次季純利按年升八成　5月中開始沒再接華為訂單

世界最大晶片代工廠台積電今年第二季收入約按年增長28.92%至3,106.99億元新台幣(下同），相當於103.85億美元，符合公司指引，期內純利按年增長80.96%至1,208.22億元。

該公司上季毛利率52.98%，按年擴闊近10個百分點，這是因為產能利用率高，抵銷了新台幣升值的影響。7納米製程出貨佔第2季晶圓銷售金額的36%；16納米(與14納米同代)製程出貨佔全季晶圓銷售金額的18%。總體而言，先進製程(包含16納米及更先進製程)的營收達到全季晶圓銷售金額的54%。

台積電財務長黃仁昭表示，公司現指引第3季收入介乎112億至115億美元，以中位數113.5億美元計按季增長9.3%，毛利率指引繼續是50%至52%。總裁魏哲家預期，公司全年收入增長以美元計為20%，全球晶圓代工業收入增長為15%至19%(mid-to-high teens)。

該公司同時將今年全年資本開支預算10億美元，調高至介乎160億至170億美元。

台積電董事長劉德音稱，5月中開始沒再接過華為的訂單。

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