【全球攬炒】新加坡金管局警告：經濟形勢依然嚴峻

財經媒體彭博報道，新加坡金管局稱，新冠肺炎疫情大流行之際，新加坡經濟形勢仍然嚴峻，受全球需求和供應鏈可能出現的持久變化影響。

新加坡金管局局長孟文能在央行發布年度報告後的記者會上稱，即使在全球範圍內隨後幾波的感染率更加有限，目前依然尚不清楚對重回正常經濟活動的信心是否能得到恢復。「只要病毒仍在傳播，人們就可能會較慢地恢復以前的工作方式。」

在經歷了2019年的中美貿易戰壓力之後，新加坡的出口依賴型經濟受到疫情旅行限制、供應鏈中斷，以及封鎖的打擊。

新加坡第2季國內生產總值(GDP)折合按年率大幅下降41.2%，創出了有史以來的最大季度降幅。政府預計今年經濟將萎縮4至7%，但孟文能周四(16日)提到了該預測的上行和下行風險。

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