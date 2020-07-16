【旅業蕭條】阿聯酋航空：困難前所未見　華府要加倍注資

外國傳媒報道，疫情威脅全球航空業，阿聯酋航空(Emirates Airlines)總裁Tim Clark表示，航空業災情慘重，困難前所未有，從未見過。美國政府雖然已投入巨資紓困，但這根本不夠，需要加倍！

他稱，全世界經濟衰退是美國飛機製造商波音(Boeing)遇到的最壞時刻。在疫情爆發之前，737 MAX飛機已是波音歷史上遇到的最大問題，現在這兩個問題結合更是重創波音。

他提到，阿聯酋航空是今年1月波音777X飛機首航的第一批客戶，現時阿聯酋航空正與波音協商，把交機的時間表推遲到2022年。阿聯酋航空還打算把其餘126架大型噴射飛機的訂單，改為較小型的波音787型夢幻客機。

阿聯酋航空是波斯灣地區的航空巨企，同時也是波音公司的主要客戶之一。

報道提到，另一家波音的客戶卡塔爾航空(Qatar)也表示，明年不會要求波音交機；其他有下訂777X飛機的航空公司也苦於疫情，導致空中旅行停頓。

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