全球經貿戰：呢個原因　中國15年後超美成GDP最高國

據國際醫學期刊《刺針》(The Lancet，內地譯《柳葉刀》)近日發表的報告預計，全球人口在2064年達到97億人的高峰後，將在2100年回落至88億人，報告更估計，隨着高齡人口增加、工作年齡人口減少，經濟也將發生巨大變化，預計中國將在2035年取代美國，成為全世界國內生產總值(GDP)最高的國家。

報告估計，現代避孕方法、女童與婦女的教育得以改善，可能導致全球生育率「普遍」和「持續」下降，意味着在缺乏自由移民政策的情況下，地球上195個國家中的183個，在本世紀將無法維持現有人口。

報道預計包括日本、泰國、意大利和西班牙等23個國家的人口，將減少超過一半，而包括中國的另外34個國家的人口，將減少超過25%；相對地，非洲撒哈拉沙漠以南地區的人口，預計將在本世紀內增長3倍，到2100年達到30.7億人，高於2017年估計的10.3億人。北非和中東地區，則是與2017年相比，另外兩個人口預計在2100年增加的地區。

研究更估計，隨着生育率下降，全世界超過80歲的人口數量，在2100年和低於5歲的人口比例將是2比1；到2100年，5歲以下兒童的數量將下降41%至4.01億人，同時年齡超過80歲的人口，將從1.41億增加6倍，至約8.66億人。

因此，研究顯示，工作年齡人口下降可能大幅改變經濟規模，料中國將在2035年取代美國，成為世界GDP最高國家。另外，印度預期將是在本世紀內，能維持其勞動人口數量的少數亞洲強國，其GDP將從目前排名第7升至第3。由於撒哈拉以南的非洲地區人口繼續增長，將於地緣政治舞台上成為日益強大的地區。

倫敦大學學院教授Ibrahim Abubakar表示，如果上述一半的內容正確，移民將是所有國家的必需品，而非一種選擇，問題是國家要選擇藉有計劃的人口流動改善健康和財富，還是輸入低層勞工、導致社會失衡。

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