【全球攬炒】IMF警告全球經濟未脫困　應維持寬鬆幣策

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，受到新冠肺炎疫情的衝擊，今年以來全球經濟活動出現前所未有的下滑，儘管目前出現回升的迹象，但可能出現的第二波疫情，恐怕會引發更大的破壞。

她表示，為減輕經濟衝擊，各國相關行動的財政成本，進一步推高了債務水平，但現在就開始撤掉安全網為時尚早。更直言「還沒有走出困境」。她續稱，G20成員國和其他國家的11萬億美元的財政措施，以及央行的大量流動性注資，已為全球經濟帶來支撐。但仍然潛在許多危機，包括新一波的疫情、資產估值過高、大宗商品價格波動、保護主義抬頭及政治動盪等。

她又稱，部分國家在3月和4月所損失的工作機會，較2008年全球金融海嘯結束以來所新增創造的工作機會總數要多。失業、破產和產業重組可能對金融業構成重大挑戰，包括金融機構和投資者的信貸損失。為確保穩定，各國央行之間應持續協調，國際金融機構也應繼續提供支持。監管上也應支持靈活的資金運用，為企業提供足夠的信貸額度。在產出缺口明顯且通脹率低於目標的情況下，應持續維持寬鬆的貨幣政策。

IMF上個月進一步下調了2020年全球經濟增長預測至萎縮4.9%，預期2021年的復甦將較預期薄弱。

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